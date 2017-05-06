Госкомэкологии возглавил Бахром Кучкаров

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Президент Узбекистана своим указом от 5 мая назначил на должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Кучкарова Бахрома Тулкиновича. Об этом сообщила информационная служба комитета.
Ранее Бахром Кучкаров работал первым заместителем государственного советника Президента по политико-правовым вопросам — руководителем Юридической службы Президента.
Госкомэкологии был образован в конце апреля указом главы государства на базе Государственного комитета по охране природы.
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