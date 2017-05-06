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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Госкомэкологии возглавил Бахром Кучкаров

Председателем Госкомитета по экологии и охране окружающей среды стал Бахром Кучкаров.

Сегодня, 17:35   Политика  

Президент Узбекистана своим указом от 5 мая назначил на должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Кучкарова Бахрома Тулкиновича. Об этом сообщила информационная служба комитета.

Ранее Бахром Кучкаров работал первым заместителем государственного советника Президента по политико-правовым вопросам — руководителем Юридической службы Президента.

Госкомэкологии был образован в конце апреля указом главы государства на базе Государственного комитета по охране природы.

Текст: «Газета.uz»      1 330

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