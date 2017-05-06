Президент неожиданно заглянул в 32-ю поликлинику (+видео)

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Яшнабадскому району в субботу незапланированно посетил семейную поликлинику №32, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Президентские поездки и официальные мероприятия с его участием — это обычно предварительно подготовленный маршрут. Но Шавкат Мирзиёев не в первый раз меняет его на ходу. Вместо запланированного визита в центральную районную поликлинику Президент заглянул в 32-ю семейную.

«Похоже, такого события здесь точно не ждали… Получается, что реформы реформами, а на самом деле есть и такое», — говорится в репортаже на фоне кадров из поликлиники.

Как уточняет УзА, глава государства, которого сопровождали министр здравоохранения, хоким Ташкента и другие официальные лица, дал поручения по скорейшему устранению недостатков, ремонту учреждения и улучшению удобств для населения.

Поликлиника обслуживает махалли с населением более 27,2 тысячи человек. Как и в других семейных поликлиниках, здесь организуется пункт скорой медицинской помощи. Президент говорил о том, что надо сделать, чтобы решить проблемы оптимального охвата населения, а также о медицинской культуре.

Он также встретился с жителями махалли, где расположена поликлиника.





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