Девять боксеров Узбекистана вышли в финал чемпионата Азии (+видео)

Девять представителей Узбекистана вышли в финальный этап Континентального чемпионата Азии по боксу, проходящего с 30 апреля по 7 мая в Ташкенте. В пятый соревновательный день состоялись 20 поединков.

Обладатель золотой медали Олимпийских игр-2016 Хасанбой Дусматов (до 49 кг) вышел на ринг против чемпиона Индии Амита Пангала. Благодаря скорости андижанец превзошел своего соперника, теперь у него есть шанс отстоять титул действующего чемпиона Азии. В другом полуфинальном бою Ган-Эрдене Ганхуяг из Монголии в сумасшедшем поединке сенсационно одолел бронзового призера чемпионата мира филиппинца Рогена Ладона раздельным решением судей (видео боя).

Вице-чемпион мира, опытный узбекский боксер Джасурбек Латыпов (до 52 кг) встретился с казахстанцем Азаматом Иссакуловым. Оба боксера сделали все от них зависящее, бой был практически равным, но по итогам трех раундов была поднята рука Латыпова — 3:2. В финале ему будет противостоять Ким Ин Кю из Южной Кореи (видео боя).

Бронзовый призер ОИ-2016 Муроджон Ахмадалиев (до 56 кг) уверенно прошел предыдущие этапы, завершая встречи досрочными победами. Его полуфинальным оппонентом стал Хан Юн Хун из Южной Кореи, но и он не выстоял до конца второго раунда. За «золото» турнира уроженец Чуста сразится с китайцем Чжан Цзя Вэем, который одолел казахстанца Кайрата Ералиева раздельным решением судей (видео боя).

Обладатель бронзовой медали ЧМ Эльнур Абдураимов (до 60 кг) также легко одолел китайского спортсмена Шань Цзюня; чтобы стать чемпионом Азии ему нужно победить Отгондалая Дорджнямбуу из Монголии, выбившего из турнира еще одного фаворита Тапа Шиву из Индии (видео боя).

Бронзовый призер юношеского чемпионата мира Икбол Холдаров (до 64 кг) встретился с представителем казахстанской сборной Бекдаулетом Ибрагимовым. 20-летний узбекистанец очень грамотно действовал на ринге, много передвигался и практически не давал возможности достать себя. В финале его соперником станет один из лучших монгольских боксеров Чинзориг Баатарсук, победивший в предыдущем этапе Нурлана Кобашева из Кыргызстана (видео боя).

Вице-чемпион Олимпийских игр-2016 Шахрам Гиясов (до 69 кг) стал одним из главных открытий прошлого года и продолжает прогрессировать — это можно наблюдать по его выступлениям на чемпионате. В полуфинале он вышел на ринг против иранца Саджада Казимзаде, который считается одним из лучших в Азии в своей весовой категории. Однако уроженец Бухары оказался успешнее в техническом плане и прошел в финал, где будет драться с казахстанцем Абылайханом Жусуповым (видео боя).

Один из самых красочных боев вечера состоялся в среднем весе (до 75 кг), где встретились два непобежденных боксера Мировой серии бокса WSB — Исраил Мадримов и Аманкул Абилхан. Бескомпромиссный и открытый поединок завершился в третьем раунде, когда врач не разрешил узбекистанцу продолжать встречу. Но так как решение об остановке боя принято в третьем раунде, был произведен подсчет очков на карточках судей, по которым лучше оказался Исраил Мадримов. В параллельной встрече один из фаворитов турнира Викас Кришан Ядав из Индии не смог выйти на ринг против Ли Дун Юна, поэтому южнокорейский спортсмен автоматически квалифицируется в последний этап (видео боя).

В полутяжелом весе (до 81 кг) серебряный призер ОИ-2016 Бектемиру Меликузиеву потребовалось менее одного раунда, чтобы одержать победу над китайцем Хуаном Цзябином. В финале он скрестит перчатки с казахстанцем Ериком Альжановым, который нанес поражение Нурягды Нурягдыеву из Туркменистана (видео боя).

Супертяж Баходир Джалолов (+91 кг) также победил досрочно — после первых минут доминирования над Мохамедом Мулайесом из Сирии наставник соперника выбросил полотенце на ринг, признав поражение своего подопечного. Узбекистанец в бою за золотую медаль сразится с казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым (видео боя).

В субботу пройдут финалы в весовых категориях до 56, 60, 75, 81 и 91 кг.

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