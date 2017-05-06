Аппарат Президента усилит работу по защите прав граждан

Служба по работе с обращениями аппарата Президента преобразована в Службу по защите прав граждан и работе с обращениями.

Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Узбекистана, созданная в конце прошлого года, преобразована в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента. Это предусмотрено указом главы государства от 4 мая.

Документом пересмотрены основные задачи службы, которую возглавляет государственный советник Президента Турсинхан Худайбергенов: