Один из выездных приемов граждан с участием госсоветника Президента.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Аппарат Президента усилит работу по защите прав граждан
Служба по работе с обращениями аппарата Президента преобразована в Службу по защите прав граждан и работе с обращениями.
Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Узбекистана, созданная в конце прошлого года, преобразована в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента. Это предусмотрено указом главы государства от 4 мая.
Документом пересмотрены основные задачи службы, которую возглавляет государственный советник Президента Турсинхан Худайбергенов:
- обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов;
- проведение глубокого анализа состояния обеспечения прав и свобод граждан государственными органами и органами хозяйственного управления, выявление проблем и недостатков в их деятельности;
- разработка предложений по совершенствованию правоприменительной практики и действующего законодательства, направленных на устранение причин и условий системных нарушений, прежде всего, прав и свобод граждан, выявленных при рассмотрении обращений;
- обеспечение эффективной организации и координации работы, а также нормативно-методического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной Президента;
- контроль и координацию деятельности государственных органов и органов хозяйственного управления по работе с обращениями, в том числе путем организации выездов на места и оперативного принятия соответствующих мер по поступающим обращениям;
- осуществление системного мониторинга и контроля за приемом, обработкой, рассмотрением и принятием решений по обращениям, поступившим в Народные приемные и Виртуальную приемную, а также направленным по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;
- выработка мер по предупреждению и профилактике правонарушений в данной сфере, обеспечению неотвратимости ответственности виновных лиц;
- проведение постоянного анализа по выявлению причин и условий системных нарушений, послуживших основанием для обращений;
- выработка и реализация мер по совершенствованию работы с обращениями, расширению открытого диалога с гражданами, укреплению доверия населения к государственным органам и органам хозяйственного управления;
- формирование, укомплектование и укрепление кадрового состава Народных приемных высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями, организаторскими и аналитическими способностями, а также морально-нравственными и психологическими качествами для непосредственной работы с населением;
- регулярное внесение информации Президенту о состоянии работы государственных органов и органов хозяйственного управления с обращениями;
- организация систематического освещения результатов работы с обращениями в средствах массовой информации.
Текст: «Газета.uz» 3 491