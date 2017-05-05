В Ташкенте ощущалось землетрясение

В пятницу в 10:10 в Ташкенте ощущалось очередное за последние несколько дней землетрясение.

Сила подземных толчков в столице составила 3,5 балла, в Фергане, Андижане и Намангане — 3 балла, Сырдарье и Джизаке — 2 балла.

Эпицентр, по данным ташкентской сейсмостанции, находился в юго-восточном направлении в 258 км от Ташкента на территории Таджикистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,1.

Информации о разрушениях и пострадавших нет, отмечается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.