Семь фармацевтических СЭЗ создаются в Узбекистане

Для развития фармацевтической отрасли в шести регионах Узбекистана будут созданы специализированные свободные экономические зоны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 мая подписал указ о создании в стране семи свободных экономических зон (СЭЗ), специализирующихся на выпуске фармацевтической продукции.

С учетом почвенно-климатических условий СЭЗ решено открыть в Каракалпакстане — «Нукус-фарм», Джизакской области — «Зомин-фарм», Наманганской — «Косонсой-фарм», Сырдарьинской — «Сирдарё-фарм», Сурхандарьинской — «Бойсун-фарм» и Ташкентской областй — «Бустонлик-фарм» и «Паркент-фарм».

Сегодня 146 отечественных фармацевтических предприятий выпускают более 2000 наименований лекарственных средств. По результатам 2016 года доля этой продукции составила 55% рынка.

Из 8500 наименований лекарственных средств, производимых всемирной фармацевтической отраслью, для нужд страны импортируется 6300 наименований. Сдерживающим фактором называется высокая зависимость фармацевтических предприятий от импорта иностранного сырья и материалов.

Из 350 наименований лекарственных растений, используемых в международной медицинской практике, в республике на промышленных плантациях культивируется только 71 вид растений. Эти объемы крайне недостаточны для серийного производства востребованных лекарственных средств.

Указом предусмотрена разработка целевой программы по созданию промышленных плантаций и перечень конкретных видов лекарственных растений, рекомендуемых для выращивания, с организацией глубокой переработки и производства лекарственных средств и биологически активных добавок на территориях новых СЭЗ.

Сроки функционирования создаваемых СЭЗ составят 30 лет, с возможностью продления. На территории этих зон будут действовать особые налоговый, таможенный и валютный режимы.