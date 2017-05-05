Вузы примут студентов сверх квот по повышенному «контракту»

Вузы Узбекистана с этого года будут принимать студентов сверх квот по повышенным контрактным ставкам.

С 2017/2018 учебного года вузам Узбекистана разрешено осуществлять дополнительный прием студентов по повышенным контрактным ставкам. Это предусмотрено постановлением Президента «О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2017/2018 учебном году» от 5 мая.

Количество квот для дополнительного приема будет устанавливаться Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения Узбекистана, исходя из имеющегося потенциала вуза и направлений образования.

При дополнительном приеме сумма контракта по повышенным ставкам устанавливается в дифференцированном порядке в зависимости от набранных абитуриентами баллов.

Дополнительный прием осуществляется строго в соответствии с очередностью абитуриентов, не добравших проходное количество баллов (не менее 68 баллов), с учетом их возможности оплатить сумму контракта по повышенным ставкам.

Общая квота по приему на учебу для бакалавриата в 2017/2018 учебном году составляет 66316 человек (в прошлом году — 57907), в том числе по государственным грантам -18194 и на платно-контрактной основе — 48122. Для магистратуры эта цифра равна 5000, в том числе по грантам — 1556 и на платной основе — 3444.

Для получения образования без отрыва от производства на специальных заочных отделениях в Ташкентском университете информационных технологий предусмотрена подготовка 100 бакалавров, в том числе по государственным грантам — 15 и на платно-контрактной основе — 85, в Навоийском государственном горном институте — на платно-контрактной основе 90 человек и в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта — на платно-контрактной основе 80 человек.

С этого же учебного года утверждены квоты целевого приема на учебу для подготовки специалистов по направлениям образования бакалавриата по государственным грантам в высшие медицинские образовательные учреждения для регионов, нуждающихся в высококвалифицированных медицинских кадрах, в соответствии с заявками Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента.

На органы государственной власти на местах, а также министерства и ведомства — заказчиков целевой подготовки кадров — возложена ответственность за обеспечение трудоустройства выпускников вузов в соответствии с профилем полученного ими образования и заключенными договорами, создание для них надлежащих трудовых и социально-бытовых условий, в том числе для выпускников, направляемых на работу в отдаленные и труднодоступные районы страны.

Напомним, что 20 апреля Президент подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования», которым предусмотрено до 2021 года поэтапно увеличить прием студентов в вузы на 18%.