60 поликлиник Ташкента получили по автомобилю Damas

4 мая 60 семейных поликлиник Ташкента получили по автомобилю Damas. Как сообщил «Газете.uz» начальник информационной службы Министерства здравоохранения Фуркат Санаев, теперь посещение пациентов на дому и оказание им помощи будет осуществляться неотложно.

В случае необходимости пациента могут своевременно доставить в семейную поликлинику или другое медицинское учреждение. Автомобили будут перемещаться по закрепленным участкам, благодаря чему возможно избежать пробок и предотвратить опоздания.

«Эти автомобили переданы в ведение семейных поликлиник не за счет 1200 единиц транспорта, которые запланировано закупить согласно указу Президента „О мерах по дальнейшему совершенствованию экстренной медицинской помощи“», — подчеркнул Фуркат Санаев. Он также сообщил, что в ближайшие дни автомобили Damas получат семейные поликлиники Самарканда. Впоследствии эта практика распространится на все регионы.

Сейчас, по словам главы информационной службы Минздрава, в каждой поликлинике для экстренной медицинской помощи организованы специализированные комнаты, номера их непрерывно работающих телефонов розданы населению.