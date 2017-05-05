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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице в ближайшие четыре дня.

Сегодня, 18:01   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице 6−9 мая.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

  • 7 мая в парке Anhor Lokomotiv пройдет выставка ретро-автомобилей.
  • В театре Марка Вайля «Ильхом» — выставка картин Фаузии и Майкла Лейна «Камар аль-Ниса».
  • Галерея изобразительного искусства экспонирует персональную выставку японской живописи Гаянэ Матевосян «Весенний рассвет».
  • В галерее Art and Fact — выставка «Апрель».
  • Выставка-конкурс детского рисунка «Кузмунчок-2017» открылась в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы.
  • В выставочном зале Французского альянса — выставка авторской керамики Абдулвахида Бухорий «Отражение».
  • Галерея Zero Line проводит персональную выставку Вячеслава Ахунова «Искусство принадлежит…»

Концерты

  • В Театре оперетты пройдет театрализованный концерт, посвященный Дню памяти и почестей.
  • В цирке — представление «Повелитель четырех стихий».
  • На сцене Государственной консерватории — концерт камерного и симфонического оркестра.
  • Во Дворце искусств «Туркистон» пройдут концерты творческих коллективов «Жемчужины Кызылкумов» и народного оркестра русских народных инструментов «Сказ».
  • В парке Anhor Lokomotiv состоятся праздничные концерты.

Город

  • В Zlotnikov Dance Centre пройдет танцевальный баттл среди детей.
  • Мотофестиваль Orient Stars пройдет в горном ущелье турбазы «Янгиабад».
  • Цирк представит театрализованное шоу «Веселые клоуны».
  • В Green Park — праздничная программа.
  • На сцене Дворца искусств «Туркистон» — Кубок Узбекистана по бодибилдингу, фитнесу и мас-рестлингу.
  • ТРЦ MegaPlanet проводит анимационно-развлекательное шоу ходулистов Satira возле фонтана, а также турнир по боулингу среди столичных музыкальных групп.
  • Ежегодный Фестиваль воздушного змея пройдет в горах Чарвака на поляне в районе Хумсана.
  • Во внутреннем дворе ТРК Next состоится творческий флэшмоб-конкурс «Рисунок на асфальте».
  • В парке Anhor Lokomotiv — социальный проект «Рисунок мелом на асфальте».

Дети

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