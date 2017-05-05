Куда сходить на выходных в Ташкенте

Фото: «Газета.uz»
«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице 6−9 мая.
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