Вручены премии «Олтин калам»

3 мая, во Всемирный день свободы прессы, в Ташкенте состоялась церемония вручения ХII Национальной премии в области журналистики «Олтин калам» («Золотое перо»). Как сообщило УзА, в этом году 520 журналистов подали на конкурс около 9500 материалов.

Главной премии удостоилась редакция журнала «Тафаккур» — «за цикл материалов, широко пропагандирующих осуществленные в годы независимости огромные преобразования в социально-духовной жизни нашей страны».

Награды получили победители в направлениях телевидения, радио, печатных СМИ и интернет-журналистики, а также в номинациях «Лучшая пресс-служба» (Государственный таможенный комитет Узбекистана) и «За лучший фоторепортаж» (Бахром Абдурахимов, фотокорреспондент газеты «Ватанпарвар»).

Премии за лучший материал зарубежного журналиста об Узбекистане удостоился автор и ведущий передачи Postcards телеканала Euronews Шеймус Керни. Награду за лучший материал, пропагандирующий читательскую культуру в СМИ, получил корреспондент газеты «Шарк зиёси» Кодиржон Каюмов.

На церемонии были вручены премии, учрежденные Советом Федерации профсоюзов, Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств и другими организациями.

