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Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

Фото: Подготовка к установке памятника Исламу Каримову в Ташкенте

На территории бывшей резиденции Оксарой начата подготовка к установке памятника первому Президенту Узбекистана.

Сегодня, 11:08   Медиа  

На территории бывшей резиденции Оксарой, где сейчас создается музей Ислама Каримова, ведется подготовительная работа по установке памятника первому Президенту Узбекистана. Об этом сообщило ИА «Жахон

Ранее был объявлен победитель международного конкурса проектов памятника. Им стал известный скульптор Ильхом Жаббаров. Всего в конкурсе приняли участие 58 скульпторов из Узбекистана, Украины, Республики Корея, Туркменистана, Италии, Австралии и Германии.

Напомним, памятники первому Президенту также будут установлены в Самарканде, где родился и вырос Ислам Каримов, и в Карши, где он с 1986 по 1989 годы работал руководителем Кашкадарьинской области.

Проект реконструкции площади перед резиденцией Оксарой, показанный ранее на телеканале «Узбекистан».

Текст: «Газета.uz»      128

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