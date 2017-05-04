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Фото: «Эко-мактаб»

В Нукусе пробежали марафон «В защиту сайгака»

Марафон «В защиту сайгака» в Нукусе ставил целью привлечь внимание к проблеме нелегальной охоты на сайгаков.

Сегодня, 11:23   Общество  

В Международный день сайгака, 1 мая, в Нукусе прошел спортивно-экологический марафон «В защиту сайгака». В нем приняли участие дети и молодежь, представители науки и культуры Каракалпакстана.

Участники пробежали дистанцию около 3 км от академического лицея №3 при Каракалпакском госуниверситете до амфитеатра. Целью мероприятия было повышение информированности населения о необходимости сохранения уникального вида антилопы на территории Каракалпакстана.

Организаторы отмечают важность профилактики нарушений природоохранного законодательства среди людей. Несмотря на запреты, нелегальная добыча и продажа рогов и мяса сайгака продолжаются.

Текст: «Газета.uz»      461
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