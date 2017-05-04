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Фото: «Узбеккино»

Центр развития кинематографии открылся в Ташкенте

Центр развития кинематографии займется развитием кинопроката, организацией кинофестивалей, производством сериалов и другими вопросами.

Сегодня, 13:17   Общество  

Центр развития кинематографии открылся в среду в Ташкенте, сообщила пресс-служба Национального агентства «Узбеккино».

В число задач центра вошли поддержка участников рынка, развитие в стране института продюсерства и системы кинопроката, организация кинофестивалей, производство национальных сериалов и расширение международного сотрудничества.

Центр, зарегистрированный в феврале, уже оказал содействие молодому кинорежиссеру, студентке Узбекского государственного института искусств и культуры Мухлисе Азизовой в съемке фильма. В короткометражной ленте «Она» вместе с Раъно Шодиевой и Каримом Мирходиевым снимался Дмитрий Дюжев.

Российский актер 8 мая приедет в Ташкент для участия в мастер-классе для студентов-кинематографистов. Фильм «Она» был рекомендован на 70-й Каннский международный кинофестиваль и будет показан в секции короткометражных лент.

Текст: «Газета.uz»      942
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