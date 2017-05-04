Фестиваль «Байсунская весна» вновь встретит гостей

13−14 мая в Сурхандарьинской области пройдет Международный фольклорный фестиваль «Бойсун бахори» («Байсунская весна»), сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.

В 2001 году Байсунский район был внесен ЮНЕСКО в список «Шедевров устного и нематериального наследия человечества». В мае 2002 года здесь прошел первый открытый фольклорный фестиваль «Байсунская весна» с участием народных исполнителей из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Возрожденный фестиваль войдет в список других крупных культурных мероприятий Узбекистана наряду с фестивалями «Шарк тароналари» в Самарканде, «Шелк и специи» в Бухаре, «Атлас байрами» в Маргилане, «Волшебство танца» в Хорезме и туристическими выставками в Ташкенте.