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Фото: surxondaryo.uz

Фестиваль «Байсунская весна» вновь встретит гостей

В Сурхандарьинской области пройдет Международный фольклорный фестиваль «Бойсун бахори».

Сегодня, 13:45   Общество  

13−14 мая в Сурхандарьинской области пройдет Международный фольклорный фестиваль «Бойсун бахори» («Байсунская весна»), сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.

В 2001 году Байсунский район был внесен ЮНЕСКО в список «Шедевров устного и нематериального наследия человечества». В мае 2002 года здесь прошел первый открытый фольклорный фестиваль «Байсунская весна» с участием народных исполнителей из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Возрожденный фестиваль войдет в список других крупных культурных мероприятий Узбекистана наряду с фестивалями «Шарк тароналари» в Самарканде, «Шелк и специи» в Бухаре, «Атлас байрами» в Маргилане, «Волшебство танца» в Хорезме и туристическими выставками в Ташкенте.

Текст: «Газета.uz»      376
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