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Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»

Аэропорту Ташкента присвоено имя Ислама Каримова. Его работа будет кардинально улучшена

Специальной комиссии во главе с премьер-министром поручено разработать программу улучшения инфраструктуры и качества обслуживания пассажиров в аэропорту Ташкента.

Сегодня, 15:51   Политика  

Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 мая международному аэропорту Ташкента присвоено имя первого Президента страны Ислама Каримова.

Документом образована специальная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, которая займется всесторонней подготовкой и обоснованием Программы комплексных мер по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры и кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту столицы.

Премьер-министру совместно с Национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари», Государственным таможенным комитетом, Комитетом по охране Государственной границы Службы национальной безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Государственным комитетом по развитию туризма и хокимиятом Ташкента поручено разработать и представить на утверждение Программу комплексных мер в месячный срок.

Эта программа должна обеспечить практическую реализацию следующих приоритетных задач:

  • совершенствование систем режимно-охранных мер, а также сокращение времени прохождения пассажирами таможенных, пограничных и иммиграционных процедур за счет внедрения современных, в том числе информационно-коммуникационных технологий в аэропорту;
  • критический анализ действующего состава и повышение требовательности к отбору всех категорий работников таможенной, пограничной и иммиграционных служб, органов внутренних дел и инфраструктуры обслуживания в аэропорту, предупреждение и исключение любых проявлений злоупотребления ими служебными полномочиями;
  • обеспечение высокого уровня обслуживания пассажиров, гостей и зарубежных делегаций, прибывающих в столицу и республику, создание в главной воздушной гавани Узбекистана атмосферы искреннего радушия и гостеприимства, исконно присущих узбекскому народу;
  • эффективное функционирование соответствующих инфраструктурных служб аэропорта, оптимизация технологического процесса обслуживания пассажиров и их багажа, имея в виду создание необходимых комфортных условий;
  • создание необходимых условий для провожающих и встречающих лиц, организация стоянки автотранспорта на специально выделенной территории, комплексное решение вопросов благоустройства;
  • изучение и внедрение передового зарубежного опыта для повышения эффективности и качества функционирования всех служб аэропорта, а также создания более комфортных условий обслуживания пассажиров.
Текст: «Газета.uz»      6 537
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