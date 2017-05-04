Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»
Аэропорту Ташкента присвоено имя Ислама Каримова. Его работа будет кардинально улучшена
Специальной комиссии во главе с премьер-министром поручено разработать программу улучшения инфраструктуры и качества обслуживания пассажиров в аэропорту Ташкента.
Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 мая международному аэропорту Ташкента присвоено имя первого Президента страны Ислама Каримова.
Документом образована специальная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, которая займется всесторонней подготовкой и обоснованием Программы комплексных мер по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры и кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту столицы.
Премьер-министру совместно с Национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари», Государственным таможенным комитетом, Комитетом по охране Государственной границы Службы национальной безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Государственным комитетом по развитию туризма и хокимиятом Ташкента поручено разработать и представить на утверждение Программу комплексных мер в месячный срок.
Эта программа должна обеспечить практическую реализацию следующих приоритетных задач:
- совершенствование систем режимно-охранных мер, а также сокращение времени прохождения пассажирами таможенных, пограничных и иммиграционных процедур за счет внедрения современных, в том числе информационно-коммуникационных технологий в аэропорту;
- критический анализ действующего состава и повышение требовательности к отбору всех категорий работников таможенной, пограничной и иммиграционных служб, органов внутренних дел и инфраструктуры обслуживания в аэропорту, предупреждение и исключение любых проявлений злоупотребления ими служебными полномочиями;
- обеспечение высокого уровня обслуживания пассажиров, гостей и зарубежных делегаций, прибывающих в столицу и республику, создание в главной воздушной гавани Узбекистана атмосферы искреннего радушия и гостеприимства, исконно присущих узбекскому народу;
- эффективное функционирование соответствующих инфраструктурных служб аэропорта, оптимизация технологического процесса обслуживания пассажиров и их багажа, имея в виду создание необходимых комфортных условий;
- создание необходимых условий для провожающих и встречающих лиц, организация стоянки автотранспорта на специально выделенной территории, комплексное решение вопросов благоустройства;
- изучение и внедрение передового зарубежного опыта для повышения эффективности и качества функционирования всех служб аэропорта, а также создания более комфортных условий обслуживания пассажиров.
Текст: «Газета.uz» 6 537