Аэропорту Ташкента присвоено имя Ислама Каримова. Его работа будет кардинально улучшена

Специальной комиссии во главе с премьер-министром поручено разработать программу улучшения инфраструктуры и качества обслуживания пассажиров в аэропорту Ташкента.

Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 мая международному аэропорту Ташкента присвоено имя первого Президента страны Ислама Каримова.

Документом образована специальная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, которая займется всесторонней подготовкой и обоснованием Программы комплексных мер по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры и кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту столицы.

Премьер-министру совместно с Национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари», Государственным таможенным комитетом, Комитетом по охране Государственной границы Службы национальной безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Государственным комитетом по развитию туризма и хокимиятом Ташкента поручено разработать и представить на утверждение Программу комплексных мер в месячный срок.

Эта программа должна обеспечить практическую реализацию следующих приоритетных задач: