Ucell планирует вести сотрудничество с малым и средним бизнесом

Алишер Хамидов, директор департамента по продвижению бизнес-решений Ucell, — о сегменте B2B, удержании корпоративных клиентов и амбициях одного из главных телекоммуникационных операторов на рынке Узбекистана.

— В чем различие сегмента B2B от других?

— Абонент потребительского сегмента сам выбирает тариф, исходя из своих нужд. В бизнес-сегменте все по-другому. В первую очередь, мы изучаем бюджет, цели, задачи клиента, и только после этого предлагаем тарифный план и бизнес-решения, которые будут способствовать развитию его бизнеса. В бизнес-сегменте мобильная связь — это «инвестиции». Если отключается номер, может пострадать бизнес. Корпоративная связь делает бизнес более мобильным, а значит, эффективным.

— Как удержать корпоративного клиента?

— В нашем сегменте очень важно иметь хорошую команду — лидеров, которые могут представить компанию так, чтобы ей хотелось доверять. Создание тарифа, услуги, предложения — это половина основного дела. Главное — найти общий язык с клиентом. Мы основываем наши предложения на базовых принципах коммерции бизнеса. Предоставляя правильные тарифы, коммуницируя на одном языке с клиентом, мы создаем доверительные долгосрочные отношения, которые приятны обеим сторонам, потому что предлагаем решения, а не просто услуги.

— Как вы создаете тарифы и предложения для клиентов?

— У каждого сегмента — свои потребности. Их объединяет одно: всем нужна адекватная цена и четкое объяснение спектра услуг, которые они получат.

Мы определяем правильный ценовой сегмент для каждого. Один из наших тарифов — Smart business — делится на тарифы, похожие на размерную сетку одежды. Есть тарифы XS, S, M, L, XL и для очень «больших» — VIP.

— Как формируется команда для сегмента B2B?

— Я не работаю со слабыми людьми. Главное качество — лидерство. Для меня это стремление сделать что-то хорошее. Лидерство начинается с того, что человек должен искать самую лучшую версию себя.

— Компания Ucell стала генеральным коммуникационным партнером мастер-класса «Командос». Какова роль подобных мастер-классов?

— Узбекистан имеет большой потенциал для роста в малом и среднем бизнесе. Занимаясь спонсорской поддержкой таких мастер-классов, мы вносим вклад в развитие бизнеса этой отрасли. На мастер-классе «Командос» спикер показывал многие вещи на собственном примере, рассказывал, чего он достиг, как он это сделал и какие ошибки совершал, как он вошел в число топ-рекрутеров за короткий срок. Это дает людям надежду, что они тоже могут чего-то достигнуть.

— Поделитесь своими планами в сегменте B2B.

— Если посмотреть экономику Узбекистана, то порядка 90% всего бизнеса — это сегмент малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства. Мы называем это SOHO — Small office/Home office («малый офис/домашний офис»). Этот сегмент недооценен, годами фокус был на крупных компаниях. Наша первая цель — лидерство в этом сегменте. Сейчас мы максимально совершенствуем свою техническую базу.

Вторая цель — увеличение количество смартфонов в B2B-сегменте. Недавно у нас вышел тариф «Смартфон». «Горючее» смартфона — это мегабайты трафика. В тарифе на включенные мегабайты установлена очень приемлемая цена, сверх лимита за 1 Мб цена составляет всего $0,025, что в 4 раза дешевле, чем на других тарифах.

Третья цель — сделать доступным интернет для бизнес-сегмента. Мы запустили услугу «Умная блокировка интернета». В случае, если у сотрудника заканчивается пакет мегабайтов, его интернет просто блокируется, тарификация сверх лимита не происходит, а значит, нет незапланированных расходов для клиента.

Ну, и четвертая цель — это применение М2М-решений в сфере бизнеса. Ежегодно мы проводим М2М-конференции, приглашаем иностранных спикеров. Более того, мы реализовали уникальный на рынке продукт — М2М-платформу, которая позволяет управлять сим-картами М2М удаленно. С помощью М2М-платформы можно сразу проверить состояние SIM-карты, баланса номера, наличие трафика интернета. И все это онлайн без отрыва от производства.

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