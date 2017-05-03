В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Таджикистане

Фото: emsc.eu
В среду в 9:48 в столице и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане на расстоянии менее 300 км от Ташкента.
По данным сейсмостанции «Ташкент» сила подземных толчков в столице составила 3,5−4 балла, в Фергане — 4,5 балла, Андижане — 4 балла.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6.
Информации о разрушениях и пострадавших лицах нет, отмечается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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Комментарии
Пошатало однако не слабо!
Ощущение такое, что мотало во все стороны!
Это точно!!! Даже сидя в машине было желание выпрыгнуть из неё!!(((
я живу на 8 м этаже 9ти этажки, с бетонными жалюзями со стороны улицы, ощутилось продолжительность но так чтобы особо сильно мотало не ощутилось, спасибо строителям