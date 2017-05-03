В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Таджикистане

По предварительным данным сила подземных толчков в столице составила 3,5−4 балла.

В среду в 9:48 в столице и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане на расстоянии менее 300 км от Ташкента.

По данным сейсмостанции «Ташкент» сила подземных толчков в столице составила 3,5−4 балла, в Фергане — 4,5 балла, Андижане — 4 балла.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6.

Информации о разрушениях и пострадавших лицах нет, отмечается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

