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Фото: emsc.eu

В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Таджикистане

По предварительным данным сила подземных толчков в столице составила 3,5−4 балла.

Сегодня, 10:14   Общество  

В среду в 9:48 в столице и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане на расстоянии менее 300 км от Ташкента.

По данным сейсмостанции «Ташкент» сила подземных толчков в столице составила 3,5−4 балла, в Фергане — 4,5 балла, Андижане — 4 балла.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6.

Информации о разрушениях и пострадавших лицах нет, отмечается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Текст: «Газета.uz»      14 120

Комментарии

  • Рахманов Вадим Шухратович 03 мая 2017 10:16

    Пошатало однако не слабо!

  • Наргиза Мухтарова 03 мая 2017 10:27

    Ощущение такое, что мотало во все стороны!

  • Ли Анна 03 мая 2017 10:31

    Это точно!!! Даже сидя в машине было желание выпрыгнуть из неё!!(((

  • Шахиня Ташкент 03 мая 2017 10:33

    я живу на 8 м этаже 9ти этажки, с бетонными жалюзями со стороны улицы, ощутилось продолжительность но так чтобы особо сильно мотало не ощутилось, спасибо строителям


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