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ГУБДД запустило сайт проверки штрафов за нарушения ПДД

Сайт для проверки наличия штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, запущен в бета-режиме.

Сегодня, 21:14   Общество  

Управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана запустило сайт (dyhxx.uz) для проверки наличия штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами автоматической фиксации на перекрестках Ташкента.

Для регистрации на сайте, пока работающем в бета-режиме, необходимо указать номер мобильного телефона (только оператора UMS), на который придет SMS с кодом (при всех последующих входах стоимость SMS составит 2 цента), и придумать пароль.

В персональном кабинете можно указать до двух автомобилей (необходим госномер и номер техпаспорта), по которым можно будет отслеживать нарушения.

Если нарушения есть, в кабинете указываются номер постановления о наложении штрафа, дата и место нарушения, тип нарушения, сумма штрафа, состояние нарушения и дата закрытия нарушения (после оплаты штрафа). Копию постановления можно скачать.

Сервис разработан компанией Technologic ASBT, внедрившей для МВД и его подразделений ряд автоматизированных информационных систем. Эта компания участвовала совместно с Oberthur Technologies и Thales в проекте внедрения в Узбекистане биометрической паспортной системы.

Абоненты UMS также могут проверить наличие штрафов по SMS. Стоимость одного входящего сообщения — 5 центов.

Текст: «Газета.uz»      3 250

Комментарии

  • Владислав Горбачев 03 мая 2017 21:24

    Ну и тогда какой толк от сайта, если только для операторов UMS. В нашей стране большинство людей пользуются сотовой связью операторов либо Билайна, либо Юселла.


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