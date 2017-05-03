Госкомархитектстрой реорганизуется. Его работа признана неудовлетворительной

В указе Президента об улучшении деятельности Госкомархитектстроя отмечаются «серьезные недостатки» в градостроительной деятельности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 мая подписал указ о мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета по архитектуре и строительству и постановление об организации его деятельности.

В документе подвергаются критике «серьезные недостатки» в градостроительной деятельности: «Установлены многочисленные факты грубого нарушения законодательства о градостроительстве, требований градостроительных норм и правил при реконструкции и благоустройстве населенных пунктов, строительстве объектов производственной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры».

«Отсутствие четкого разграничения функций и полномочий между [комитетом] и органами государственной власти на местах в обеспечении разработки и реализации генеральных планов населенных пунктов приводит к необоснованным и поспешным проектно-планировочным решениям, наносящим значимый ущерб планомерному развитию и комплексной застройке городов и других населенных пунктов, а также ухудшению качества градостроительной документации и строительства», — отмечается в указе.

Подчеркивается необходимость «коренной реорганизации» всей системы деятельности Госкомархитектстроя, совершенствования нормативно-правовой и институциональной базы градостроительства, а также повышения качества градостроительной документации.

«Отсутствие разветвленной региональной сети проектных организаций с высоким уровнем материально-технической базы и применения в своей деятельности современных информационно-коммуникационных технологий, недостаточное использование передового зарубежного опыта, достижений в сфере архитектуры и дизайна, а также инновационных программных решений негативно влияет на качество проектирования и разработки градостроительной документации. Все это приводит к нерациональному использованию в сфере строительства государственных средств и ресурсов», — говорится в документе.

Указом признана неудовлетворительной работа председателя комитета, руководителей его территориальных подразделений, председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента по разработке и реализации генеральных планов городов и населенных пунктов.

Принятым постановлением главы государства изменена структура комитета. В нее вошли следующие подразделения с новыми задачами и направлениями деятельности:

управление технического нормирования в проектировании, внедрения новых проектных решений, технологий и материалов в строительстве;

управление по лицензированию, координации деятельности проектных организаций и развитию рынка проектных услуг;

управление по координации деятельности подрядных организаций, развитию рынка подрядных работ и экономическим реформам в капитальном строительстве;

отдел по координации образовательных учреждений и управления Фондом поддержки образовательных учреждений при комитете.

Численность сотрудников системы Госкомархитектстроя увеличена на 466 штатных единиц, 386 из которых составят работники отделов по архитектуре и строительству районов и городов.

На председателя комитета и руководителей территориальных подразделений возложена персональная ответственность за обеспечение своевременной и качественной разработки генеральных планов и проектов детальной планировки городских населенных пунктов, а также проектов архитектурно-планировочной организации территорий сходов граждан кишлаков (аулов), с передачей комитету функций заказчика по их разработке.

Главное управление государственного надзора за соблюдением качества проектных и строительно-монтажных работ комитета преобразовано в Государственную инспекцию архитектурно-строительного надзора при комитете с территориальными инспекциями архитектурно-строительного надзора. Ее важнейшей задачей определено осуществление действенного контроля за проведением комплексной застройки населенных пунктов в строгом соответствии с утвержденными генеральными планами, неукоснительным соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства о градостроительстве, градостроительных норм, правил и стандартов при планировке и застройке населенных пунктов, выполнении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, производстве и применении строительных материалов и изделий, ведении технического надзора заказчика и авторского надзора проектных организаций.

Утвержден обновленный состав Республиканского архитектурно-градостроительного совета при Кабинете Министров во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Совет будет заслушивать отчеты председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента, а также руководителей министерств и ведомств о ходе реализации основных положений градостроительной документации населенных пунктов в части формирования их современного архитектурного облика, комплексной застройки, обеспечения социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Указом запрещено внесение изменений в утвержденные генеральные планы городов и районных центров без согласования с территориальными архитектурно-градостроительными советами и Республиканским архитектурно-градостроительным советом.

Категорически запрещено, независимо от источников финансирования, размещение и строительство объектов в городах и районных центрах без наличия утвержденных генеральных планов и проектов детальной планировки, за исключением случаев, установленных законодательством.

Также запрещено осуществление строительства и реконструкции объектов без наличия утвержденной проектной документации, положительного заключения экспертизы и разрешения инспекций государственного архитектурно-строительного надзора на производство строительно-монтажных работ, за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента и правительства.

В исключительных случаях в городах и районных центрах, не имеющих утвержденных генеральных планов и проектов детальной планировки, размещение и строительство объектов жилищного и социально-гражданского назначения, предусмотренных целевыми программами и правительственными решениями, могут осуществляться по согласованию с Республиканским архитектурно-градостроительным советом.

Профильные высшие и средние специальные, профессиональные образовательные учреждения передаются в состав Государственного комитета по архитектуре и строительству. Создается Фонд поддержки образовательных учреждений при госкомитете.

Кроме того, утверждены Комплексные мероприятия по дальнейшему развитию архитектуры и градостроительства в Узбекистане. Ими предусматривается проведение мер, направленных на совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области градостроительства и градостроительной деятельности