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Фото: ФФУ

ФФУ ликвидировала Центр национальных сборных

Футбольный Центр национальных сборных команд Узбекистана прекратил свою деятельность.

Сегодня, 18:13   Спорт  

Центр национальных сборных команд ликвидирован по решению президента Федерации футбола Узбекистана, сообщила пресс-служба ФФУ.

Центр начал работу в 2009 году. Он занимался координацией и подготовкой всех мужских и женских сборных команд по футболу в Узбекистане к международным соревнованиям.

Причина принятия такого решения не сообщается. Однако центр в последние годы подвергался критике со стороны болельщиков, в частности, они были недовольны выбором «слабых» соперников для товарищеских матчей сборной Узбекистана. За последний год национальная команда провела встречи с Грузией, Иорданией, Буркина-Фасо, а 6 июня ей предстоит сыграть с Таиландом.

Текст: «Газета.uz»      1 182
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