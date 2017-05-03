Из Шымкента в Узбекистан прибыл «Караван дружбы»

«Караван дружбы» прибыл в Узбекистан из Южно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба акимата ЮКО.

Со 2 по 6 мая выехавшие в Узбекистан 50 аксакалов совершат паломничество к могиле казахского общественного деятеля Толе би в Ташкенте, затем ознакомятся с мавзолеями Амира Темура и Жалантос Бахадыра в Самарканде, а также Бахауддина Накшбанди в Бухаре.

Представители «Каравана дружбы» посетят Интернациональный культурный центр Узбекистана, казахский культурный центр и другие историко-культурные центры, где встретятся с местными жителями.

Мероприятие реализовано в рамках меморандума о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и Интернациональным культурным центром Узбекистана, подписанного в марте в ходе официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан.

В меморандуме запланирована реализация совместных проектов и мероприятий по сотрудничеству в общественно-политической, культурно-образовательной, научной и информационной сферах, укреплению и развитию народной дипломатии, а также сближению народов двух стран.