Бокс: Узбекистан в полном составе продолжает участие на чемпионате Азии

Все 10 представителей Узбекистана прошли в четвертьфинал Континентального чемпионата Азии по боксу в Ташкенте.

Национальная команда Узбекистана по боксу продолжает участие в Континентальном чемпионате Азии в полном составе. Турнир проходит в столичном спорткомплексе «Узбекистан» с 30 апреля по 7 мая.

После трех дней отборочных этапов 20 стран-участниц сохранили по крайней мере одного своего представителя в четвертьфинальной стадии. Сборные Узбекистана и Казахстана продолжают участие в турнире полным составом из 10 боксеров, Индия — 9, Китай — 8, Индонезия, Южная Корея, Сирия — 5, Монголия — 4, Япония, Филиппины, Шри-Ланка — 3, Китайский Тайбэй, Иран, Малайзия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан — 2, Бутан, Иордания, Кыргызстан — 1.

Во вторник Жасурбек Латыпов (до 52 кг) вышел на ринг против Азата Усеналиева из Кыргызстана. Оба боксера отдали все силы для прохода в четвертьфинал, но бой завершился в конце третьего раунда, когда Усеналиев получил травму. Узбекистанец был объявлен победителем. Стоит отметить, что на карточках судей лидировал Жасурбек Латыпов.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Ельнур Абдураимов (до 60 кг) без проблем справился Джеймсом Паликте из Филиппин — победа единогласным решением судей 3:0.

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-2016 Шахрам Гиясов (до 69 кг) встретился с 18-летним боксером сборной Иордании Зеядом Еашашем. Узбекистанец провел привычной бой, действовал первым номером, не забывая развлекать зрителей своими «трюками». По итогам трех раундов уроженец Бухары проходит в ¼ финала соревнований, где ему будет противостоять Ли Сон Хён из Южной Кореи.

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 и чемпионата мира Бектемир Меликузиев (до 81 кг) провел бой с Амином Зиади из Ирана. От сокрушительных ударов узбекистанца соперник дважды падал на настил ринга, после чего рефери решил остановить поединок.

В среду в рамках четвертьфиналов выступает весь состав сборной Узбекистана.

Пары ¼ финала:

49 кг: Хасанбой Дусматов — Ержан Жомарт (Казахстан);

52 кг: Жасурбек Латыпов — Кавиндер Бишт Сингх (Индия);

56 кг: Муроджон Ахмадалиев — Нима Доржи (Бутан);

60 кг: Эльнур Абдураимов — Фарранд Папенданг (Индонезия);

64 кг: Икбол Холдаров — Пан Хён Мин (Китайский Тайбэй);

69 кг: Шахрам Гиясов — Ли Хён Сон (Южная Корея);

75 кг: Исраил Мадримов — Марсиаль Еумир Феликс (Филиппины);

81 кг: Бектемир Меликузиев — Шаббос Негматуллаев (Таджикистан);

91 кг: Санжар Турсунов — Василий Левит (Казахстан);

+91 кг: Баходыр Жалолов — Ким До Хён (Южная Корея).

Напомним, что на чемпионате разыгрывается 10 комплектов медалей в 10 весовых категориях и 60 лицензий. По 6 лучших боксеров в каждой весовой категории получат право выступить на чемпионате мира по боксу, который пройдет в немецком Гамбурге с 23 августа по 4 сентября.

Полные результаты поединков (сессия 5 и сессия 6) и полное расписание четвертого дня (PDF).