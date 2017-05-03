Шавкат Мирзиёев впервые принял верительные грамоты послов

Шавкат Мирзиёев впервые после вступления в должность Президента принял верительные грамоты послов ЕС и восьми государств.

Шавкат Мирзиёев 2 мая впервые после вступления в должность Президента Узбекистана принял верительные грамоты послов других государств, сообщило УзА. Церемония была показана по телеканалу «Узбекистан».

Верительные грамоты Президенту вручили глава делегации Европейского союза Эдуардс Стипрайс, а также послы Кыргызстана — Данияр Сыдыков, Франции — Виолен де Вильмор, Италии — Андреа Бертоцци, Чешской Республики — Ярослав Сиро, Японии — Нобуаки Ито, Египта — Амани ал-Итр, Турции — Ахмет Башар Шен и Саудовской Аравии — Хишам бин Мишал ал-Сувейлим.

Приветствуя глав дипломатических миссий, Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан придает особое значение развитию сотрудничества с государствами, которые представляют послы.

«С первых дней обретения независимости Республика Узбекистан последовательно ведет глубоко продуманную внешнюю политику», — сказал Президент. «В отношении всех наших партнеров в сфере внешней политики мы будем вести прагматическую политику в духе открытости и приверженности к миру», — добавил он.

Глава государства поздравил послов с началом их миссии в Узбекистане и пожелал им успехов в ответственной деятельности.

Шавкат Мирзиёев выразил надежду на то, что послы, несмотря на свою занятость, найдут время посетить «неповторимые города и села Узбекистана, чтобы получше узнать наш народ, его традиции».

«Наши древние города Самарканд, Бухара, Хива, Термез, Шахрисабз, Карши… Каракалпакстан, Ферганская долина — чем больше наши уважаемые послы будут посещать регионы, тем лучше они будут узнавать нашу историю, традиции, наш народ. Я лично большой сторонник этого», — сказал Президент.

Чтобы добиться максимальной эффективности в деле развития сотрудничества Узбекистана с другими странами, Шавкат Мирзиёев предложил послам, «исходя из своего опыта», ежеквартально встречаться с главой Министерства иностранных дел, премьер-министром и всеми членами правительства, чтобы советоваться по имеющимся проблемам и обсуждать достигнутые результаты и будущие планы.

«Хуш келибсиз Узбекистонга! Хуш келибсиз бизнинг гузал юртимизга!» («Добро пожаловать в Узбекистан! Добро пожаловать в наш прекрасный край!») — приветствовал послов в завершение своего выступления Президент.