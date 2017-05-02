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Фото: Сирож Аслонов / УзА

Новый проект ПРООН займется энергоэффективностью сельского жилья

ПРООН и Госкомархитектстрой начинают проект по продвижению проектирования и строительства энергоэффективного сельского жилья.

Сегодня, 19:17   Экономика  

ПРООН в Узбекистане и Государственный комитет по архитектуре и строительству начинают реализацию нового совместного проекта, направленного на продвижение проектирования и строительства энергоэффективного и низкоуглеродного сельского жилья и сельских населенных пунктов. Об этом «Газете.uz» сообщили в представительстве ПРООН.

Проект с общим бюджетом грантовых средств в 6,3 млн долларов США, финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на повышение энерго- и ресурсоэффективности в жилищном секторе. Он также внесет вклад в сокращение выбросов парниковых газов и привлечение в страну большего климатического финансирования в целях выполнения национальных обязательств по достижению целей Парижского соглашения по климату. Узбекистан присоединился к этому соглашению 19 апреля.

В конце 2016 года Президент Узбекистана одобрил обновленную Программу по строительству доступного жилья на основании усовершенствованных типовых проектов домов в сельской местности на 2017−2021 годы. В программе определены новые направления и задачи, которые открывают перспективные возможности для строительства энергоэффективных и низкоуглеродных зданий, что обеспечит большее энергосбережение и сокращение выбросов парниковых газов (ПГ).

На глобальном уровне выбросы ПГ в секторе зданий увеличились более чем в два раза с 1970 по 2010 год и достигли 9,18 гигатонн СО2-эквивалента, что составляет 19% от общего объема выбросов ПГ. По оценкам, повышение эффективности использования энергии в зданиях может обеспечить сокращение выбросов ПГ порядка 3,3−4 гигатонн СО2-эквивалента в год или почти 50% от общегодового объема.

Текст: «Газета.uz»      1 244
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