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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Номер телефона доверия МВД для жалоб на сотрудников — 1102

Обращения о незаконных действиях сотрудников органов внутренних дел будут приниматься по номеру 1102.

Сегодня, 14:22   Общество  

Для приема обращений о незаконных действиях сотрудников органов внутренних дел начал функционировать телефон доверия — 1102. Об этом во вторник на заседании Международного пресс-клуба сообщил министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов.

Центр приема обращений был создан в рамках нового Управления МВД по работе с обращениями физических, юридических лиц и делопроизводства. Телефон доверия начал работать в тестовом режиме с 1 мая и доступен по всему Узбекистану.

Текст: «Газета.uz»      720
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