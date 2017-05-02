Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Для приема обращений о незаконных действиях сотрудников органов внутренних дел начал функционировать телефон доверия — 1102. Об этом во вторник на заседании Международного пресс-клуба сообщил министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов.
Центр приема обращений был создан в рамках нового Управления МВД по работе с обращениями физических, юридических лиц и делопроизводства. Телефон доверия начал работать в тестовом режиме с 1 мая и доступен по всему Узбекистану.
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