Глава МВД: «У нас достаточно сил противостоять любой агрессии»

Министр внутренних дел Узбекистана, генерал-майор Абдусалом Азизов 2 мая на заседании Международного пресс-клуба рассказал о возможностях МВД противостоять различным угрозам, включая терроризм и религиозный экстремизм.

На днях завершен прием войск внутреннего назначения в ряды Министерства внутренних дел, сообщил он.

«Постановлением Президента нам вернули эти войска. С 1 мая они в полном юридическом подчинении МВД», — отметил Абдусалом Азизов, добавив, что министерство продолжит работу по их спецподготовке.

Министр выразил уверенность, что в скором времени также будут подвижки в формировании при МВД отрядов специального назначения быстрого реагирования, отметив, что ожидается выход еще одного решения руководства страны.

«Я уверен, и вы будьте уверены: у нас достаточно сил противостоять любой агрессии», — подчеркнул министр.

Абдусалом Азизов рассказал, что в Узбекистане проводится большая оперативно-следственная работа по предотвращению негативного влияния на соотечественников отдельных граждан, пробывших некоторое время за рубежом.

«Много наших граждан, не зная основ религии ислам, попадают в Закавказье на территории РФ в ряды джамоатов ваххабитов и идут по этому пути. Очень много случаев, когда обманом, под предлогом больших зарплат, граждан отправляют в Турцию, оттуда [они] попадают в Сирию».

«Не скрою, практически каждый день мы выявляем людей, которые вернулись и начинают пропаганду ваххабитской идеологии. Есть очень много попыток, но мы пока все пресекаем», — заявил глава МВД.

Министр далее сообщил, что все выявленные члены террористических и экстремистских организаций объявляются в международный розыск. К примеру, спецслужбы Узбекистана своевременно сообщали о лицах, подозреваемых в совершении недавних терактов в Стокгольме и Стамбуле. «Но в ряде стран, в том числе в той же Швеции, наших лиц принимают как беженцев и создают им условия», — посетовал Абдусалом Азизов.

Он рассказал, что для повышения открытости МВД в ближайшее время планирует «пойти еще на один шаг»: публиковать информацию обо всех террористах и преступниках в социальных сетях, в частности, Фейсбуке. «Чтобы каждый гражданин, который ему дает жилье где-то в другой стране, работу, чтобы знали, что это за человек. Мы на это пойдем, я думаю», — сказал министр.