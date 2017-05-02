Musaffo и Dlux Dance Studio провели веселую детскую акцию

В преддверии окончания учебного года Musaffo и Dlux Dance Studio провели веселую и спортивную акцию под слоганом «Musaffo любит детей, дети любят Musaffo».
Полюбившаяся всем танцующая коровка Musaffo — резидент Dlux Dance Studio — решила познакомиться с детишками на занятиях по гимнастике, детской хореографии, hip-hop kids и поддержать их спортивный настрой полезным молоком и памятными подарками.
Коровка Musaffo вместе с детьми делала упражнения, садилась на шпагат, вставала около станка и выполняла «батман тандю», это очень подбадривало детей и веселило. После чего каждый ребенок получил подарки и продемонстрировал свои навыки, обретенные за время посещения студии танцев Dlux.
Коровка Musaffo побывала в двух филиалах студии Dlux — Xamza и Navoi, где кроме таких детских направлений, как гимнастика, хореография и йога, ведутся занятия для взрослых по фитнесу, пилатесу и различным видам танцев: арабские, латино, лезгинка, социальные танцы, go-go, lady’s style и другие.
Студия постоянно проводит бесплатные демо-уроки по всем направлениям.
С графиком бесплатных демо-уроков можно ознакомиться на странице студии Dlux в Facebook: fb.com/Dlux.uz
Сайт Musaffo: musaffo.uz
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