Есемурат Каньязов стал замминистра юстиции

Постановлением Президента Узбекистана от 28 апреля Есемурат Каньязов назначен заместителем министра юстиции — ректором Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ). Об этом «Газете.uz» сообщили в вузе.

Как мы уже писали, введение в структуру Министерства юстиции должности замминистра — ректора ТГЮУ было предусмотрено постановлением главы государства «О мерах по коренному совершенствованию системы и повышению эффективности подготовки кадров в Ташкентском государственном юридическом университете».

Есемурат Каньязов (1971 года рождения, выпускник Московского государственного автомобильно-дорожного института — 1993 и Каракалпакского государственного университета — 1999) — является ректором ТГЮУ с 2013 года. Ранее он работал первым заместителем министра юстиции (в 2011—2013 годах) и заместителем министра (2005−2011). В системе Министерства юстиции работает с 1996 года.