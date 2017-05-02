РУ O`Z ЎЗ
2 мая, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Есемурат Каньязов.

Фото: ТГЮУ

Есемурат Каньязов стал замминистра юстиции

Ректор Ташкентского государственного юридического университета Есемурат Каньязов назначен также замминистра юстиции.

Сегодня, 14:57   Политика  

Постановлением Президента Узбекистана от 28 апреля Есемурат Каньязов назначен заместителем министра юстиции — ректором Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ). Об этом «Газете.uz» сообщили в вузе.

Как мы уже писали, введение в структуру Министерства юстиции должности замминистра — ректора ТГЮУ было предусмотрено постановлением главы государства «О мерах по коренному совершенствованию системы и повышению эффективности подготовки кадров в Ташкентском государственном юридическом университете».

Есемурат Каньязов (1971 года рождения, выпускник Московского государственного автомобильно-дорожного института — 1993 и Каракалпакского государственного университета — 1999) — является ректором ТГЮУ с 2013 года. Ранее он работал первым заместителем министра юстиции (в 2011—2013 годах) и заместителем министра (2005−2011). В системе Министерства юстиции работает с 1996 года.

Текст: «Газета.uz»      4 267

Материалы по теме

Комментарии

  • Atajanov Hamdam Quromboyevich 02 мая 2017 15:39

    Есемурат Султамуратовични янги лавозим билан табриклаймиз. Юридик кадрларни тайёрлашдек шарафли ва машаққатли ишда куч-қувват тилаймиз.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:33

8 мая будет выходным днем

Сегодня, 15:39

Более 15,7 тысячи уголовных дел рассмотрено судами в первом квартале года

Сегодня, 14:22

Номер телефона доверия МВД для жалоб на сотрудников — 1102

Сегодня, 12:50

Глава МВД: «У нас достаточно сил противостоять любой агрессии»

Сегодня, 11:46

Фото: День фонтанов прошел в Ташкенте

Сегодня, 11:46

Абдулазиз Камилов принял нового посла Саудовской Аравии

Сегодня, 11:00

Клиника Salus Vita запустила онлайн-оплату медицинских услуг

Сегодня, 09:53

Узбекистанцы идут без поражений на чемпионате Азии по боксу

Популярное

Штраф за нарушение правил паспортной системы предлагается снизить

День фонтанов отмечается в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Кыргызстану

Сеть автостанций по Узбекистану будет возрождена