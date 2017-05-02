Боевой орден нашел хозяина спустя 72 года

В преддверии Дня памяти и почестей (9 мая) в жизни жителя Бухары, участника войны 1941−45 годов Гамика Закиева произошло радостное событие.

Заместитель министра обороны Узбекистана, командир войск Юго-Западного особого военного округа, генерал-лейтенант Баходир Ташматов, военный атташе посольства России в Узбекистане Сергей Чернышев и хоким Бухарской области Уктам Барноев, побывав в доме у Гамика Закиева, лично поздравили его с праздником.

В связи с Днем памяти и почестей и 72-летием Победы над фашизмом ветерану зачитано личное поздравление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Число орденов и медалей Гамика Закиева пополнилось еще одной наградой. Ему торжественно вручены подписанное Президентом РФ удостоверение о присвоении ордена Красной звезды и орден.

У награды долгая история. На войну Гамик Закиев отправился в 1943 году, когда ему было 18. Он участвовал в сражениях за освобождение Украины. В одном из таких боев был тяжело ранен и долгое время лечился в госпитале. Затем вернулся на фронт.

В бою за освобождение Чехословакии солдаты во главе с молодым лейтенантом встретились с вооруженным до зубов противником. Им удалось прорвать оборону занявших прочную позицию фашистов. За мужество в бою командир взвода, младший лейтенант Гамик Закиев 7 ноября 1944 года приказом командира 211-й стрелковой дивизии был награжден орденом Красной звезды. Однако награда осталась не врученной. В 1945 году Закиев участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке. До 1947 года продолжал нести военную службу в Монголии.

После войны окончил бывший торговый институт в Самарканде и получил направление на работу в Бухару. На протяжении долгих лет трудился в торговых организациях.

Прошлым летом сосед Закиева в ходе поиска на одном из сайтов военного архива информации о своем деде, который тоже являлся участником войны, случайно нашел информацию о боевом жизненном пути Гамик-бобо и запись о не врученном ему ордене. Внучка Закиева Лизия, которой сообщили об этом, обратилась в областное управление по делам обороны. Так боевой орден нашел своего хозяина спустя 72 года.