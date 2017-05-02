Фото: День фонтанов прошел в Ташкенте

Как отметили день фонтанов в Ташкенте — в фоторепортаже «Газеты.uz».

1 мая в Ташкенте в четвертый раз отметили день фонтанов. Праздничные мероприятия прошли на 14 площадках столицы.

Жителям и гостям города были представлены культурно-развлекательные программы с участием артистов, поэтов и писателей, актеров театра и кино. Прошли турниры молодых поэтов, выставки творческих работ, конкурсы и викторины.

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