Фото: День фонтанов прошел в Ташкенте

Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»
1 мая в Ташкенте в четвертый раз отметили день фонтанов. Праздничные мероприятия прошли на 14 площадках столицы.
Жителям и гостям города были представлены культурно-развлекательные программы с участием артистов, поэтов и писателей, актеров театра и кино. Прошли турниры молодых поэтов, выставки творческих работ, конкурсы и викторины.
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Илоҳим тинчлигимизга ҳеч кўз тегмасин, ёшлари улуғ кекса қарияларимиз дуолари ҳамиша ижобат бўлсин, шукрона қилишдан ҳеч чарчамайлик, фарзандларимиз бу қувонч ва ҳурсандчиликларини кўриб инсон кўнгли тоғдек кўтарилиб кетади, шаҳримиз энг гўзал гўшалари бунданда одоб ва кўркам бўлаверсин.
Здорово красивый праздник!!! Приятно быть участником мероприятия!!! Не зря 1 мая лень солидарности!!!