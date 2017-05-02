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Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

Фото: День фонтанов прошел в Ташкенте

Как отметили день фонтанов в Ташкенте — в фоторепортаже «Газеты.uz».

Сегодня, 11:46   Общество  

1 мая в Ташкенте в четвертый раз отметили день фонтанов. Праздничные мероприятия прошли на 14 площадках столицы.

Жителям и гостям города были представлены культурно-развлекательные программы с участием артистов, поэтов и писателей, актеров театра и кино. Прошли турниры молодых поэтов, выставки творческих работ, конкурсы и викторины.

Фото


Текст: «Газета.uz»      4 102

Комментарии

  • Нилюфар Махсумова 02 мая 2017 13:33

    Илоҳим тинчлигимизга ҳеч кўз тегмасин, ёшлари улуғ кекса қарияларимиз дуолари ҳамиша ижобат бўлсин, шукрона қилишдан ҳеч чарчамайлик, фарзандларимиз бу қувонч ва ҳурсандчиликларини кўриб инсон кўнгли тоғдек кўтарилиб кетади, шаҳримиз энг гўзал гўшалари бунданда одоб ва кўркам бўлаверсин.

  • Irina Sushkova 02 мая 2017 14:32

    Здорово красивый праздник!!! Приятно быть участником мероприятия!!! Не зря 1 мая лень солидарности!!!


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