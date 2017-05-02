Рыбная отрасль будет реформирована

В Узбекистане создается Ассоциация «Узбекбаликсаноат», при ней будет образован Фонд развития рыбоводства.

Совершенствованием рыбной отрасли займется создаваемая в соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 1 мая Ассоциация «Узбекбаликсаноат». В ее состав входят 13 территориальных предприятий «Баликсаноат», обеспечивающих координацию работ в рыбной отрасли на местах.

Как отмечается в комментарии к постановлению, наиболее слабым звеном в рыбной отрасли Узбекистана является производство рыбопосадочного материала и неэффективное использование естественных водоемов и искусственных прудов.

Продуктивность искусственных прудов не превышает 20% с одного гектара, что ниже среднемировых показателей. Особого внимания требует изучение передового зарубежного опыта в рыбоводстве, широкое внедрение интенсивных технологий, использование высокотехнологичных методов выращивания рыбы.

Ассоциация «Узбекбаликсаноат» займется созданием организационно-технологической цепочки производства рыбной продукции, воспроизводства рыбопосадочного материала и укрепление кормовой базы, рациональное использование ресурсов естественных водоемов и искусственных прудов, а также внедрение научно обоснованных методов и интенсивных технологий в процесс выращивания рыбы.

В целях совершенствования научно-исследовательских работ, подготовки научных кадров в рыбной отрасли, доведения научных и технических знаний до субъектов предпринимательства Научно-опытная станция по развитию рыбоводства преобразована в Научно-исследовательский институт рыбоводства с филиалами в Айдар-Арнасайской системе озер и на других территориях республики.

Создается Фонд развития рыбоводства, цель которого — финансирование научно-исследовательских и селекционно-племенных работ, разработки современных рецептур кормов и мероприятий по внедрению современных технологий в рыбной отрасли, а также профилактике и лечению болезней рыбы.

Ожидается разработка программы по комплексному развитию рыбной отрасли на 2017−2021 годы. Она будет направлены на обеспечение воспроизводства рыбопосадочного материала, внедрение современных методов по выращиванию рыбы и увеличению объемов ее производства и переработки.

За счет акклиматизации высокопродуктивных пород рыб на научной основе предстоит организовать выращивание африканского сома, тиляпии, форели, венгерского сазана и осетровых видов рыб. Это, как отмечается в комментарии к постановлению, позволит обеспечить бесперебойные поставки на внутренний рынок и по низким ценам качественных рыбопродуктов более широкого ассортимента.

В число неотложных и практических задач входит разработка и реализация комплекса мер по более эффективному использованию возможностей Айдар-Арнасайской системы озер и водохранилищ; широкое внедрение садкового метода выращивания рыбы; укрепление материально-технической базы рыбоводческих и рыболовных организаций; перепрофилирование ряда действующих профессиональных колледжей и создание в структуре Ташкентского государственного аграрного университета факультета по подготовке кадров для рыбной отрасли; активное изучение международного опыта в этой сфере и привлечение для работы в рыбной отрасли зарубежных специалистов.

Все вышеперечисленное, как ожидается, поможет создать новые рабочие места, существенно увеличить объемы производства рыбы, удовлетворить потребности населения республики в рыбной продукции и усилить экспортный потенциал отрасли.