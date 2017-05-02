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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

8 мая будет выходным днем

Президент подписал постановление о переносе выходного дня с 6 мая на 8 мая.

Сегодня, 16:33   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 мая подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 6 мая на понедельник 8 мая.

«Учитывая огромную роль и значение 9 мая — Дня памяти и почестей в духовной жизни нашего народа и в целях создания благоприятных условий для отдыха населения: перенести выходной день с субботы 6 мая 2017 года на понедельник 8 мая 2017 года и считать 6 мая рабочим днем; объявить понедельник 8 мая 2017 года выходным днем», — говорится в документе.

Текст: «Газета.uz»      15 385

Комментарии

  • Zi Zi 02 мая 2017 16:41

    Bravo! I am extremely proud of being a witness of such kind of changes!

  • Ммм Осм 02 мая 2017 16:41

    Спасибо Президенту!!!

  • Sardorbek Ergashev 02 мая 2017 16:56

    Хорошая новость для народа Узбекистана!!!

  • Halida Ahmedova 02 мая 2017 17:08

    Было бы предусмотрительно со стороны Минтруда оставлять сокращенный на один час рабочий день/смену. 8 мая предшествует праздничному дню, а 6 мая — нет. Это изменение влечет достаточно много административной работы для кадровиков.


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