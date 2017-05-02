8 мая будет выходным днем

Президент подписал постановление о переносе выходного дня с 6 мая на 8 мая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 мая подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 6 мая на понедельник 8 мая.

«Учитывая огромную роль и значение 9 мая — Дня памяти и почестей в духовной жизни нашего народа и в целях создания благоприятных условий для отдыха населения: перенести выходной день с субботы 6 мая 2017 года на понедельник 8 мая 2017 года и считать 6 мая рабочим днем; объявить понедельник 8 мая 2017 года выходным днем», — говорится в документе.