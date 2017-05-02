8 мая будет выходным днем

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 мая подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 6 мая на понедельник 8 мая.
«Учитывая огромную роль и значение 9 мая — Дня памяти и почестей в духовной жизни нашего народа и в целях создания благоприятных условий для отдыха населения: перенести выходной день с субботы 6 мая 2017 года на понедельник 8 мая 2017 года и считать 6 мая рабочим днем; объявить понедельник 8 мая 2017 года выходным днем», — говорится в документе.
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Комментарии
Bravo! I am extremely proud of being a witness of such kind of changes!
Спасибо Президенту!!!
Хорошая новость для народа Узбекистана!!!
Было бы предусмотрительно со стороны Минтруда оставлять сокращенный на один час рабочий день/смену. 8 мая предшествует праздничному дню, а 6 мая — нет. Это изменение влечет достаточно много административной работы для кадровиков.