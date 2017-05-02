Абдулазиз Камилов принял нового посла Саудовской Аравии

Хишам бин Мишал бин Сувайлим аль-Сувайлим.
Фото: Анвар Ильясов / МИД
2 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Саудовской Аравии Хишамом бин Мишалом бин Сувайлимом аль-Сувайлимом. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.
Министр принял копию верительных грамот.
В ходе прошедшей беседы рассмотрены состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.
Стороны отметили позитивную динамику узбекско-саудовского взаимодействия в различных сферах и обсудили приоритетные направления развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других областях.
На встрече также обсуждены отдельные вопросы международного и регионального характера.
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