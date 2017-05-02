Абдулазиз Камилов принял нового посла Саудовской Аравии

2 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Саудовской Аравии Хишамом бин Мишалом бин Сувайлимом аль-Сувайлимом. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Министр принял копию верительных грамот.

В ходе прошедшей беседы рассмотрены состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.

Стороны отметили позитивную динамику узбекско-саудовского взаимодействия в различных сферах и обсудили приоритетные направления развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других областях.

На встрече также обсуждены отдельные вопросы международного и регионального характера.