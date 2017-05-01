Имена ветеранов войны 1941−45 годов впервые собраны на одном сайте

В преддверии Дня памяти и почестей (9 мая) Центр UZINFOCOM запустил сайт Xotira.uz, посвященный ветеранам войны 1941−45 годов.

Как сообщила информационная служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, имена ветеранов войны из Узбекистана впервые собраны на одном ресурсе.

Создатели проекта постарались найти информацию о каждом ныне живущем ветеране и его наградах. На сайте также имеются книга памяти и рассказы о подвигах некоторых фронтовиков. Пользователи могут присылать свою информацию и фотографии, которые будут добавлены на сайт.

Здесь же можно узнать адреса пунктов раздачи стикеров и ленточек с символикой 9 мая и флагом Узбекистана, распространяемых движением молодежи «Камолот».