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Видео. Улугбек Холмурадов: «В душе я — художник»

Дизайнер, архитектор и предприниматель Улугбек Холмурадов — о принципах работы с заказчиком, отношении к искусству, художественном образовании в Узбекистане и многом другом.

Сегодня, 09:22   Медиа   Интервью  

В гостях у «Лаборатории бизнеса» — основатель архитектурного бюро Holmuradov Design Улугбек Холмурадов. Как творческий человек он рассказывает о том, что можно сделать для улучшения архитектурного облика Ташкента. Как художник и преподаватель — делится видением о подготовке дизайнеров в Узбекистане. Как руководитель — объяснит подход к работе с клиентами, чтобы получился результат, удовлетворяющий обе стороны. Вас ждет нестандартная и очень интересная точка зрения на многие проблемы.

Биография: Родился в 1976 году в Ташкенте. Образование: Ташкентский архитектурно-строительный институт, отделение графического дизайна. Участник выставок Союза дизайнеров Узбекистана, «Ювелирия-2000», «Ювелирия-2001», POPolam, мебельной выставки корейской ассоциации KOFUSO. Проекты: интерьер бутика Four Seasons, проект магазина «Человеческая одежда», проект магазина Human House, инсталляция для проекта искусствоведа А. Хакимова «Корова Аристотеля», проект коворкинга Ground Zero и другие. Основатель бюро Holmuradov Design, инициатор создания сообщества ADP (Architects & Designers Platform). Член ассоциации «Хунарманд», член Cоюза художников при Академии художеств.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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Текст: «Газета.uz»      1 712
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