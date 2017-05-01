Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 апреля подписал указ «Об усилении роли органов прокуратуры в реализации социально-экоиомических реформ и модернизации страны, обеспечении надежной защиты прав и свобод человека». Текст документа опубликован в понедельник на Lex.uz.
Как отмечается в документе, эффективная реализация Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах обуславливает необходимость «максимальной мобилизации потенциала органов прокуратуры для обеспечения законности и правопорядка в стране, безусловного исполнения актов законодательства, направленных на реализацию демократических, социально-экономических реформ, надежную защиту прав и свобод человека».
Приоритетной задачей органов прокуратуры определено «Служить интересам народа» посредством укрепления законности в обществе и осуществления эффективного надзора за безусловным исполнением законов, направленных на реализацию демократических, социально-экономических реформ, надежную защиту прав и свобод человека. Особое внимание при этом должно быть обращено на обеспечение:
В структуре Генеральной прокуратуры Узбекистана образованы Управление по надзору за исполнением социального законодательства (на базе Управления по надзору за исполнением законодательства в правоохранительных и контролирующих органах) и Управление по надзору за исполнением экономического законодательства (на базе Управления по надзору за исполнением законодательства в органах государственного и хозяйственного управления и органах исполнительной власти на местах).
Введена должность заместителя генерального прокурора, ответственного за организацию и координацию деятельности в сфере анализа проблем обеспечения законности и правопорядка.
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