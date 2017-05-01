Пловцы-паралимпийцы Узбекистана выиграли 9 медалей Кубка мира

Представители сборной Узбекистана по параплаванию стали призерами этапа Кубка мира в Великобритании.

Узбекистанские пловцы-паралимпийцы завоевали девять медалей на прошедшем 27−30 апреля третьего этапа Кубка мира по параплаванию в британском Шеффилде. В нем приняли участие 475 спортсменов из 45 стран.

Шесть представителей Узбекистана выиграли три золотых, четыре серебряных и две бронзовые медалей.

Дмитрий Хорлин трижды поднимался на высший пьедестал почета, показав лучшие результаты на дистанциях 200 м комплексным плаванием (02:16.14), 400 м вольным стилем (04:11.41) и 100 м баттерфляем (00:59.21). В последней дисциплине узбекистанец также установил новый азиатский рекорд среди спортсменов с нарушенным зрением (S12).

Музаффар Турсунхужаев пополнил копилку сборной двумя серебряными наградами в заплывах на 50 и 100 м вольным стилем (00:24.40 и 0:53.70).

Среди женщин Шохсанам Тошпулатова удостоилась «бронзы» в заплыве на 50 м вольным стилем (00:28.08), а также получила две серебряные медали на дистанциях 200 м комплексным плаванием (02:26.62) и 100 м баттерфляем (01:05.51).

Фотима Амилова стала бронзовым призером в дисциплине 100 м брассом (01:15.12).