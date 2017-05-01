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Фото: czechfighters.cz

MMA: Махмуд Мурадов одержал победу нокаутом (+видео)

Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов выступил в рамках турнира серии Simply The Best 14 в Чехии.

Сегодня, 14:43   Спорт  

Узбекистанский боец Махмуд Мурадов (10−6−0) одержал победу нокаутом в рамках турнира по смешанным единоборствам серии Simply The Best 14. Мероприятие состоялось 29 апреля в Праге (Чехия).

В весовой категории до 84 кг соперником Махмуда Мурадова выступил грузинский спортсмен Шота Гвасалия (9−4−0). В третьем раунде представитель Узбекистана встречным ударом отправил соперника на настил ринга, после серии сокрушающих ударов Мурадова рефери остановил бой.

Видео


Текст: «Газета.uz»      2 684
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