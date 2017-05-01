Главы МИД центральноазиатских стран и Японии встретились в Ашхабаде

Фото: МИД
1 мая делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в работе шестого Совещания министров иностранных дел стран-участниц диалога «Центральная Азия + Япония» в Ашхабаде (Туркменистан).
Как сообщила пресс-служба МИДа, в форуме также участвовали руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Японии.
Обсуждены перспективы продвижения регионального сотрудничества в области торговли и инвестиций, включая реализацию проектов в сферах сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и логистики. Также рассмотрены вопросы устойчивого развития, изменений климата, охраны окружающей среды и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Руководители МИД шести государств также обменялись мнениями по проблемам обеспечения региональной безопасности и сотрудничества на международной арене.
По итогам совещания принята Дорожная карта о взаимодействии в области транспорта и логистики.
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