MEDIAPARK и Señor & Señorita подарят покупателям 5 автомобилей

С 1 мая по 31 июля покупатели в магазинах MEDIAPARK и Señor & Señorita смогут выиграть автомобили Chevrolet Cobalt и более 100 ценных призов.

По традиции, к началу летнего сезона сеть бытовой техники и электроники MEDIAPARK совместно с сетью магазинов домашнего уюта Señor & Señorita запускают масштабную акцию с внушительным призовым фондом, которую с нетерпением ждут покупатели.

В этом году все будет еще лучше, потому что главные призы — 5 автомобилей Chevrolet Cobalt и более 100 ценных призов от ведущих брендов Samsung, Huawei, Artel, Panasonic, Polaris, LG, Braun, Philips, Karaca Home, Sarev, Avchi и Korkmaz.

Как стать участником Летней акции?

С 1 мая по 31 июля 2017 года испытать удачу может каждый покупатель, совершивший покупки в любом из магазинов MEDIAPARK или Señor & Señorita на сумму от 1 млн сумов и выше, а также покупатели интернет-магазина mediapark.uz. Для участия необходимо заполнить купон и опустить в специальный бокс, установленный в каждом магазине. Церемония определения победителей будет проведена в начале августа.

Дарить счастье — девиз сети магазинов MEDIAPARK и Señor & Señorita. А сама церемония определения победителей — это всегда трогательное и волнующее событие. Особенно приятно наблюдать за тем, какими счастливыми становятся победители, сколько радости они испытывают в тот момент, когда им сообщают о победе.

Так, можно купить постельное белье или холодильник для родных, а через некоторое получить звонок от представителей магазинов MEDIAPARK и Señor & Señorita с радостной новостью о выигрыше автомобиля или другого ценного приза.

Подробности акции приведены на официальных сайтах promo.mediapark.uz и senorandsenorita.uz.

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