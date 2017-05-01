Навоийский медцентр получил японское оборудование на $5,6 млн

29 апреля в Навоийском областном многопрофильном медицинском центре состоялась презентация японского оборудования стоимостью 5,61 млн долларов, поставленного за счет безвозмездного гранта Японского агентства международного сотрудничества (JICA). В церемонии приняли участие хоким области Кобул Турсунов, посол Японии в Узбекистане Нобуаки Ито и заместитель министра здравоохранения Баходир Атаханов.

JICA передало медцентру 92 вида высокотехнологичного оборудования. Среди них — компьютерный магнитно-резонансный томограф, дистанционный литотриптор, рентгеновская, хирургическая, анестезиологическая техника и аппараты УЗИ. В учреждении теперь есть ангиограф, позволяющий лечить заболевания сердечно-сосудистой системы, и лазерный аппарат для лечения глазных болезней.

К работе на новом оборудовании привлечены специалисты, прошедшие обучение и повышение квалификацию в вузах и клиниках Японии и России.

«Раньше людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями приходилось лечиться в Ташкенте, — рассказала врач-кардиолог Нозима Буранова, прошедшая двухгодичную клиническую ординатуру по направлению интервенционной кардиологии в университете в Токио. — Теперь навоийцам не придется тратить много времени и средств. В ближайшем будущем местные специалисты смогут проводить сложные операции на сердце с минимальным хирургическим вмешательством».

В Навоийском областном многопрофильном медцентре работают более 50 врачей и около 200 медсестер.