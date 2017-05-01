Инспекторы по профилактике получат жилье на территории службы

1327 служебных квартир и 3829 служебных домов получат инспекторы по профилактике до конца 2018 года.

Программа обеспечения инспекторов по профилактике служебным жильем на территории несения ими службы в 2017—2018 годах утверждена постановлением Президента Узбекистана (PDF) от 20 апреля.

В ближайшие два года инспекторов по профилактике обеспечат 1327 служебными квартирами и 3829 служебными жилых домами во всех регионах республики.

Местным властям предстоит сформировать жилищный фонд за счет квартир, уже находящихся в их ведении, приобретенных на вторичном рынке или обмененных на земельные участки.

Служебные жилые дома планируется построить: они будут одноэтажными, двух- и трехкомнатными на земельных участках в 0,02 га, с надворными постройками.

Заказчиком выступит компания «Кишлок курилиш инвест», генеральной проектной организацией — «Кишлок курилиш лойиха».

Обеспечение инспекторов служебными квартирами будет профинансировано средствами местных бюджетов. На строительство служебных домов будут выделены средства из государственного бюджета.