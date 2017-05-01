День фонтанов отмечается в Узбекистане

Список мест в Ташкенте, где отмечается день фонтанов.

1 мая в Узбекистане отмечается день фонтанов. В Ташкенте мероприятие пройдет в 14 местах, сообщили «Газете.uz» в хокимияте столицы. Состоятся встречи с актерами кино и театра, эстрадными исполнителями. Организуются ярмарки книг и различные представления для детей.

Места празднования дня фонтанов в Ташкенте