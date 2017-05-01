День фонтанов отмечается в Узбекистане
Список мест в Ташкенте, где отмечается день фонтанов.
1 мая в Узбекистане отмечается день фонтанов. В Ташкенте мероприятие пройдет в 14 местах, сообщили «Газете.uz» в хокимияте столицы. Состоятся встречи с актерами кино и театра, эстрадными исполнителями. Организуются ярмарки книг и различные представления для детей.
Места празднования дня фонтанов в Ташкенте
- Центр просвещения и Дворец симпозиумов (Национальная библиотека);
- Ул. Сайилгох;
- Парк «Болажон» (Ташкентские куранты);
- Международный бизнес-центр и отель «Интернэшнл Тошкент»;
- Площадь Хадра и Ташгосцирк;
- Парк Мирзо Улугбека;
- Сквер Пушкина (ул. Бабура);
- Площадь перед Дворцом «Истиклол»;
- Площадь перед ГАБТом имени Алишера Навои;
- Площадь Мустакиллик (задняя часть Площади памяти);
- Парк «Локомотив»;
- Ташкентский университет информационных технологий;
- Ташкентский институт ирригации и мелиорации;
- Ташкентский государственный экономический университет.
Текст: «Газета.uz» 4 945
Комментарии
Хрошее мероприятие, но почему бы не делать это в выходные дни? Получается, кто не работает, тот пойдет, остальные — bad luck