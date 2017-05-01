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Фото: «Газета.uz»

День фонтанов отмечается в Узбекистане

Список мест в Ташкенте, где отмечается день фонтанов.

Сегодня, 11:16   Общество  

1 мая в Узбекистане отмечается день фонтанов. В Ташкенте мероприятие пройдет в 14 местах, сообщили «Газете.uz» в хокимияте столицы. Состоятся встречи с актерами кино и театра, эстрадными исполнителями. Организуются ярмарки книг и различные представления для детей.

Места празднования дня фонтанов в Ташкенте

  1. Центр просвещения и Дворец симпозиумов (Национальная библиотека);
  2. Ул. Сайилгох;
  3. Парк «Болажон» (Ташкентские куранты);
  4. Международный бизнес-центр и отель «Интернэшнл Тошкент»;
  5. Площадь Хадра и Ташгосцирк;
  6. Парк Мирзо Улугбека;
  7. Сквер Пушкина (ул. Бабура);
  8. Площадь перед Дворцом «Истиклол»;
  9. Площадь перед ГАБТом имени Алишера Навои;
  10. Площадь Мустакиллик (задняя часть Площади памяти);
  11. Парк «Локомотив»;
  12. Ташкентский университет информационных технологий;
  13. Ташкентский институт ирригации и мелиорации;
  14. Ташкентский государственный экономический университет.
Текст: «Газета.uz»      4 945

Комментарии

  • Halida Ahmedova 01 мая 2017 12:12

    Хрошее мероприятие, но почему бы не делать это в выходные дни? Получается, кто не работает, тот пойдет, остальные — bad luck


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