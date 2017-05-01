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Фото: tdh.gov.tm

Президенты Узбекистана и Туркменистана провели телефонный разговор

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили по телефону реализацию договоренностей и соглашений.

Вчера, 21:18   Политика  

1 мая по взаимной договоренности состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщило УзА.

Руководители двух государств обсудили ход реализации договоренностей и соглашений, достигнутых и подписанных в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Туркменистан 6−7 марта.

Стороны отметили интенсификацию двусторонних контактов на высоком уровне в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

В настоящее время ведется полномасштабная реализация торговых контрактов и совместных проектов кооперации в агропромышленном комплексе, по ремонту и модернизации железнодорожных составов и в других отраслях.

Главы государств подчеркнули важность дальнейшего активного взаимодействия с целью своевременного выполнения намеченных программ и проектов сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере.

Они также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также согласовали график предстоящих совместных мероприятий на ближайшую перспективу.

Текст: «Газета.uz»      3 447
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