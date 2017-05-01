Школьники Узбекистана завоевали пять наград ЧМ по шахматам

Золотые и серебряную медали привезли юные шахматисты Узбекистана с чемпионата мира в Румынии.

Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на чемпионате мира по шахматам среди школьников. Соревнования проходили 21−30 апреля в городе Яссы (Румыния).

Как сообщила пресс-служба Федерации шахмат, медали разыгрывались в нескольких возрастных группах — до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет.

По итогам девяти туров Хумоюн Бегмуратов (до 7 лет), Нодирбек Якуббоев (до 15 лет) и Афруза Хамдамова (до 9 лет) награждены золотыми медалями по стандартным шахматам. В соревнованиях по блицу Афруза Хамдамова также завоевала «золото», а Алихон Авазхонов (до 9 лет) — «серебро».

Узбекистан занял второе место в общем зачете. Лучшей командой признана Монголия, Турция — третья.