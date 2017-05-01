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1 мая, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Федерация шахмат Узбекистана

Школьники Узбекистана завоевали пять наград ЧМ по шахматам

Золотые и серебряную медали привезли юные шахматисты Узбекистана с чемпионата мира в Румынии.

Сегодня, 17:10   Спорт  

Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на чемпионате мира по шахматам среди школьников. Соревнования проходили 21−30 апреля в городе Яссы (Румыния).

Как сообщила пресс-служба Федерации шахмат, медали разыгрывались в нескольких возрастных группах — до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет.

По итогам девяти туров Хумоюн Бегмуратов (до 7 лет), Нодирбек Якуббоев (до 15 лет) и Афруза Хамдамова (до 9 лет) награждены золотыми медалями по стандартным шахматам. В соревнованиях по блицу Афруза Хамдамова также завоевала «золото», а Алихон Авазхонов (до 9 лет) — «серебро».

Узбекистан занял второе место в общем зачете. Лучшей командой признана Монголия, Турция — третья.

Текст: «Газета.uz»      1 403

Комментарии

  • Halida Ahmedova 01 мая 2017 18:03

    Молодцы Узбекистанцы!


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