В аэропорту Нукуса начинается реконструкция аэровокзального комплекса

С 1 мая аэропорт «Нукус» временно закрывается для международных рейсов в связи с реконструкцией аэровокзального комплекса.

Аэропорт «Нукус» с 1 мая будет временно закрыт для международных рейсов в связи с реконструкцией аэровокзального комплекса.

Как сообщила пресс-служба Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», рейс HY 626 Нукус-Домодедово-Нукус будет принимать аэропорт «Ургенч».

График движения по местному времени:

HY 625 Ургенч 10:35 — Домодедово 12:25

HY 625 Домодедово 13:35 — Ургенч 19:25

Национальная авиакомпания принесла извинения за временные неудобства.