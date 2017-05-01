В аэропорту Нукуса начинается реконструкция аэровокзального комплекса

Фото: uzairways.com
Аэропорт «Нукус» с 1 мая будет временно закрыт для международных рейсов в связи с реконструкцией аэровокзального комплекса.
Как сообщила пресс-служба Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», рейс HY 626 Нукус-Домодедово-Нукус будет принимать аэропорт «Ургенч».
График движения по местному времени:
HY 625 Ургенч 10:35 — Домодедово 12:25
HY 625 Домодедово 13:35 — Ургенч 19:25
Национальная авиакомпания принесла извинения за временные неудобства.
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