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Фото: tdh.gov.tm

Глава МИД Узбекистана встретился с Президентом Туркменистана

Абдулазиз Камилов встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде.

Вчера, 20:30   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде. Встреча состоялась в рамках участия в работе шестого Совещания министров иностранных дел стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония», сообщила пресс-служба МИДа.

Министр от имени Президента Узбекистан Шавката Мирзиеёва передал слова теплого приветствия и искреннего уважения, а также добрые пожелания главе Туркменистана и в его лице всему туркменскому народу.

В ходе состоявшейся беседы обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в духе договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Туркменистан 6−7 марта и переговоров на высшем уровне.

Подчеркивалось, что благодаря политической воле руководства двух стран, межгосударственные связи сегодня вышли на качественно новый уровень, что позволило активизировать взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, углубить взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, в том числе в Международном фонде спасения Арала, где в настоящее время Туркменистан председательствует.

Текст: «Газета.uz»      1 993
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