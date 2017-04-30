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Фото: kabar.kg

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Кыргызстану

Оползень в Ошской области накрыл семь жилых домов. Президент Узбекистана выразил соболезнования Кыргызстану.

Сегодня, 00:12   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате оползня, сошедшего 29 апреля в Узгенском районе Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавших», — говорится в послании.

По информации МЧС Кыргызстана, оползень, сошедший в субботу утром в селе Аюу сельского округа Зергер, накрыл 7 жилых домов, в которых по предварительным данным находились 24 человека. Один из домов пустовал.

Ведутся мероприятия по эвакуации 40 семей с потенциально опасного участка. Для них разбиты 30 пятиместных палаток.

На месте трагедии побывал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Президент Кыргызстана объявил 30 апреля днем траура в стране.

Текст: «Газета.uz»      5 487
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