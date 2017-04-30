Стартовал Континентальный чемпионат Азии по боксу в Ташкенте (+фото)

Континентальный чемпионат Азии по боксу среди мужчин стартовал в Ташкенте в воскресенье.

Континентальный чемпионат Азии по боксу среди мужчин пройдет в столичном спортивном комплексе «Узбекистан» с 30 апреля по 7 мая. В турнире примут участие 178 спортсменов из 28 стран.

На чемпионате будет разыграно 10 комплектов медалей в десяти весовых категориях и 60 лицензий. По шесть лучших боксеров в каждой весовой категории получат право выступить на чемпионате мира по боксу, который пройдет в немецком Гамбурге с 23 августа по 4 сентября.

В состав сборной Узбекистана вошли: Хасанбой Дусматов (до 49 кг), Жасурбек Латыпов (до 52 кг), Муроджон Ахмадалиев (до 56 кг), Ельнур Абдураимов (до 60 кг), Икбол Холдоров (до 64 кг), Шахрам Гиясов (до 69 кг), Исраил Мадримов (до 75 кг), Бектемир Меликузиев (до 81), Санжар Турсунов (до 91 кг) и Баходыр Жалолов (+91 кг).

В воскресенье проходят первые поединки, в рамках которых уже успешно выступил Жасурбек Латыпов. Ему противостоял представитель Пакистана Сайед Асиф. Узбекистанский боксер полностью доминировал в поединке, дважды отправил соперника на настил ринга и единогласным решением судей одержал победу — 3:0.



