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Фото: the-uff.com

Объявлены футболист и тренер года в Узбекистане по версии СМИ

Лучшим тренером 2016 года признан Рузикул Бердиев, лучшим футболистом — Одил Ахмедов.

Вчера, 15:24   Спорт  

Наставник «Насафа» Рузикул Бердиев и полузащитник и капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов признаны лучшим тренером и футболистом 2016 года в Узбекистане по версии СМИ, сообщила Федерация футбола.

В опросе участвовали 19 журналистов и блогеров. Им предстояло указать по три кандидата в каждой из номинаций. Исходя из указанных мест, претендентам присуждались соответствующие баллы: за 1-е место — 3 балла, 2-е — 2 балла и 3-е — 1 балл.

В голосовании за футболиста года полузащитник китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов набрал 33 очка. Второе место занял бывший нападающий «Локомотива» Темурходжа Абдухаликов (22), выступающий за катарский «Аль-Сайлия». Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов (16) замыкает тройку лучших.

Одил Ахмедов уже в пятый раз становится обладателем этого титула. Он также признавался лучшим в 2009, 2011, 2014 и 2015 годы.

В номинации «Лучший тренер» Рузикул Бердыев набрал 32 балла. Андрей Микляев, завоевавший с ташкентским «Локомотивом» титул чемпиона Узбекистана и Кубок страны в прошлом сезоне, занял второе место (23). «Бронзы» удостоился Джасур Абдураимов, работающий с молодежной сборной Узбекистана до 19 лет.

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